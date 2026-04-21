【モデルプレス＝2026/04/21】テレビ東京では、4月22日深夜2時5分から「ふぉ〜ゆ〜って、だれ？〜40歳アイドル、デビューなし。でも幸せ〜」（不定期放送）という、あまりにストレートすぎるタイトルの番組がスタート。ふぉ〜ゆ〜が同局で冠番組を持つのは初となる。【写真】ふぉ〜ゆ〜メンバー「奇跡の1枚」KinKi Kids（DOMOTO）撮影でミラクル起きる◆ふぉ〜ゆ〜、テレ東初の冠番組決定本番組は、STARTO ENTERTAINMENT所属のアイ