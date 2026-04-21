6月の中間とりまとめに向け、「税制改革」の行方について活発な議論が続いています。ただし、食料消費税ゼロを実現するためにはレジ改修などで膨大な時間を要することから、「ゼロではなく1％にしてはどうか」といった折衷的な案も浮上しています。こうしたなか、税制改革をめぐる議論ではほとんど語られない、財源確保に関する「現実的でありながら政治的に扱いづらい選択肢」が存在するようです。税制改革をめぐる3つの論点と「2