記事ポイント奈良の旅の記憶を香りで楽しむ入浴料3種が4月24日に奈良県内のお土産店で発売鹿せんべい、寺院のお香、吉野千本桜をイメージした個性的な香りをラインアップ税込480円、100gの大容量で天然由来の保湿美容成分も配合マックスから、奈良の風景や空気感を香りで表現した「やまとcosmetic 奈良 旅ほの香入浴料」の新商品3種が登場します。発売日は4月24日、販売場所は奈良県内のお土産店です。奈良土産らしい遊び心と、入