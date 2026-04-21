香りでたどる奈良旅の余韻！ マックス「やまとcosmetic 奈良 旅ほの香入浴料」

記事ポイント 奈良の旅の記憶を香りで楽しむ入浴料3種が4月24日に奈良県内のお土産店で発売鹿せんべい、寺院のお香、吉野千本桜をイメージした個性的な香りをラインアップ税込480円、100gの大容量で天然由来の保湿美容成分も配合 奈良の旅の記憶を香りで楽しむ入浴料3種が4月24日に奈良県内のお土産店で発売鹿せんべい、寺院のお香、吉野千本桜をイメージした個性的な香りをラインアップ税込480円、100gの大容量で天然由来の保湿美容成分も配合

マックスから、奈良の風景や空気感を香りで表現した「やまとcosmetic 奈良 旅ほの香入浴料」の新商品3種が登場します。

発売日は4月24日、販売場所は奈良県内のお土産店です。

奈良土産らしい遊び心と、入浴中のうるおいケアを両立した新作に注目。

マックス「やまとcosmetic 奈良 旅ほの香入浴料」





商品名：やまとcosmetic 奈良 旅ほの香 入浴料 鹿せんべいの香り / 仏様の嗅いでる香り / 吉野千本桜の香り税込価格：各480円内容量：各100g発売日：2026年4月24日発売場所：奈良県内のお土産店保湿美容成分：カキ葉エキス、トウキ根エキス、シャクヤク根エキス、タチバナ果皮エキス

「やまとcosmetic」は、奈良の自然素材を活かしたスキンケアシリーズとして2019年にスタートしたブランドです。

既存の洗顔石けん、美容液、美容マスク、ハンドクリームに続き、今回は「老若男女どなたでも楽しめる、奈良らしい入浴料がほしい」という声を受けて新商品を展開。

1回使い切りで100g入りの大容量タイプを採用し、しっかりとした湯ざわりも楽しめます。

鹿せんべいの香り





香りの特徴：鹿せんべいの香ばしさをイメージ価格：480円（税込）内容量：100gポイント：奈良らしさを前面に出した個性派の香り

3種類の中でも特に挑戦的なテーマとして開発されたのが、鹿せんべいの香りです。

実際に奈良公園で鹿せんべいを購入し、その香りを手がかりに再現を進行。

試作品の社内アンケートでは、5人に1人が「入浴料として不快な香り」と回答した一方、「美味しそうな香り」「奈良のお土産として面白い」といった声も集まります。

再現度とインパクトを保ちながら不快さを軽減する調整を重ねて完成した、記憶に残る一本です。

仏様の嗅いでる香り





香りの特徴：お寺で焚かれるお香を思わせるウッディな香り価格：480円（税込）内容量：100gポイント：寺院の静けさや深みのある余韻を表現

お寺の中にいるような落ち着いた空気感を表現した香りです。

ウッディな印象を軸にしながら、奥行きのある個性も感じられる設計。

奈良の寺院をめぐった旅の余韻を、自宅のバスタイムでゆっくり思い返したい人にぴったりです。

吉野千本桜の香り





香りの特徴：吉野の山肌を彩る桜をイメージしたやわらかな香り価格：480円（税込）内容量：100gポイント：主張しすぎない穏やかで上品な香り立ち

吉野千本桜の景色を思わせる、やさしく上品な桜の香りに仕上げています。

春の空気に溶け込むような穏やかな香り立ちが特徴。

強い香りが苦手な人でも手に取りやすそうな、やわらかな印象の入浴料です。

奈良らしい発想を詰め込んだ、旅気分を持ち帰れる入浴料シリーズです。

遊び心のある香りだけでなく、天然由来の保湿美容成分を配合している点もうれしいポイント。

2026年秋頃には宿泊施設のアメニティ向けとして35gタイプの展開も予定されています。

奈良土産の新定番になりそうな「やまとcosmetic 奈良 旅ほの香入浴料」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「やまとcosmetic 奈良 旅ほの香入浴料」はどこで買えますか？

A. 2026年4月24日から、奈良県内のお土産店で販売されます。

オンライン販売については今回の発表内では案内されておらず、現時点では奈良旅行の際に現地で購入できる商品として展開されます。

Q. 3種類の中で最も個性的な香りはどれですか？

A. 最も個性が強いのは「鹿せんべいの香り」です。

香ばしさの再現度とインパクトを重視した設計で、社内アンケートでも評価が分かれたとされており、奈良らしさを強く感じたい人向けの香りです。

Q. 入浴料としての使い心地にもこだわっていますか？

A. はい、奈良の柿の葉や大和当帰、大和シャクヤク、大和橘由来の保湿美容成分を配合しています。

1回100gの大容量タイプなので、香りだけでなく湯ざわりや肌あたりも楽しめる設計です。

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