世界各地から「北京詣で」いまの世界には、幸か不幸か「大国」と呼ばれる国は3ヵ国しかない。それは前世紀の冷戦で対峙したアメリカとロシア、そして台頭著しい中国である。ウラジーミル・プーチン大統領率いるロシアは、周知のように4年前から、国際法違反甚だしいウクライナ戦争を起こして、ヨーロッパだけでなく、世界の顰蹙（ひんしゅく）を買っている。この悲惨な戦争は、いまだ解決のメドさえ立っていない。それに加えて、今