石川県かほく市ののと里山海道で19日、逆走した軽乗用車が対向車と衝突し30代の女性がけがをした事故。警察は軽乗用車を運転していた52歳の男が酒を飲んで運転していたとして20日、逮捕しました。酒気帯び運転などの疑いで逮捕されたのは七尾市所口町に住む自称アルバイト従業員の52歳の男です。警察によりますと、52歳の男は19日午前7時50分ごろ、かほく市ののと里山海道の下り線で酒を飲んだ状態で軽乗用車を運転した疑いが持た