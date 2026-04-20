富山市大泉で２０１０年に会社役員夫婦が殺害された事件は、未解決のまま発生から１６年が経ちました。県警はきょう、現場周辺で改めて情報提供を呼びかけました。きょうは県警の警察官ら２５人が現場周辺でティッシュなどを配り、情報提供を呼びかけました。この事件は２０１０年の４月２０日、富山市大泉で会社役員の福田三郎さん（当時７９歳）と妻の信子さん（当時７５歳）が首を絞められて殺され、自宅が放火されたものです。