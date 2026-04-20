《本日より、TikTokをはじめ各SNSの投稿を再開いたします》

4月17日、自身のInstagramでこう報告したのは、2012年12月に急逝した神田沙也加さん（享年35）の元交際相手として知られる前山剛久（35）。SNSでの発信を本格的に再始動させた。

投稿では、《これまでとは少し異なる雰囲気の動画になりますが、楽しんでいただけましたら幸いです》と綴り、公開された近影では、ゆるく巻いた黒髪に胸元の大きく開いた黒のジャケット姿で登場。左手を耳元に添え、無表情でカメラを見つめている。

「前山さんは昨年12月にホストへの転身を発表し、東京・六本木のメンズラウンジで『真叶（まなと）』の源氏名で勤務していました。しかし、3月1日に公開された先輩ホスト・YUKIYAさんのYouTube動画で、神田さんとの交際について“真剣に恋愛をした結果”と振り返りつつも、『僕の意見としては“しょうがないじゃん…”みたいな』と開き直ったような発言をしたことが批判を浴び、大炎上。動画はのちに非公開となり、前山さんは店を離れることになりました」（芸能ライター）

前山は同日、自身のYouTubeチャンネルも更新し、「無職になった前山剛久を田舎に置き去りにしてみた」シリーズの配信を開始。19日公開の第2話では、田舎へ向かう車中でメンズラウンジを辞めた後の生活について語っている。

スタッフから「退店してからどう？」と問われた前山は、「ほぼ家出てへんかったよな」と明かし、「人と会うのもしんどいな、みたいな」と当時の心境を吐露。自宅にこもり、夜中に目が覚めては昼までゲームをする生活を送っていたという。食事もゼリー飲料が中心で、「それしか喉に通らんみたいな時期はあった」と振り返り、「5kgくらい痩せた」と語った。

さらに「光が辛い」とも打ち明け、「こんな早い時間に外出るなんて。そもそも夜でも出てへんかった」と生活の変化を明かしていた。

だが、これまでの経緯から、どれだけ苦境を訴えてもすぐに共感を得られる状況ではないようで、ネット上では冷ややかな声が相次いでいる。

《もう表に出ないでくれ…》

《誰も同情なんてしないし、復帰は絶望的に無理》

《すごく勘違いしている気がする》

《世の中に忘れられないために炎上を繰り返してるのかな》

再始動を打ち出した前山だが、世間との温度差はなお大きいままだ。