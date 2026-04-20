4月から始まった自転車の交通違反に反則金を科すいわゆる「青切符制度」で、高知県内で最初の摘発です。4月20日、高知市で一時不停止の違反をした男性に青切符が交付されました。高知県警によりますと、20日午前8時ごろ、高知市内の市道の交差点で街頭指導をしていた警察官が、一時停止をせずに左折した自転車を停車させ、乗っていた50代の男性会社員に青切符を交付しました。4月1日に自転車の交通違反に反則金を科すいわゆる「青