元日本ハムエースの岩本勉氏（54）が、自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。西武打線に積極性をもたらした打者の名前を挙げた。エスコンフィールドでの日本ハム3連戦を見た岩本氏は「ライオンズ打線はむちゃくちゃ強い」と称賛した。3連戦で5安打3打点の6年目・山村の打撃について「一度2軍に落ちて戻ったら凄いシャープになってコンタクト率が高い」と説明した。他に「とくに凄く変わったと思ったのは源田」と指摘