すしチェーン「すしざんまい」を運営する「喜代村」が２０日、東京・築地のすしざんまい本店でギネス世界記録認定証を授与された。「すしざんまい」は、今年１月５日の豊洲市場の初セリで青森県大間産２４３キロの本マグロを５億１０３０万円で落札。このマグロが今回、「セリで競り落とされた最も高価なマグロ」としてギネス世界記録としてギネスに認定。同社は２０１３年１月５日の築地市場の初競りで１億５５４０万円で落札