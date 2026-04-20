東京・あきる野市の小学校の近くで、7歳の女の子がスクールバスにひかれ、足の骨を折る重傷を負いました。20日午後2時半前、あきる野市にある五日市小学校近くの路上で、「スクールバスの下敷きになった女の子がいる」と学校関係者から119番通報がありました。警視庁によりますと、バスの下敷きになったのは7歳の女の子で、意識はあるものの、足を骨折する重傷を負いました。スクールバスは、五日市小学校のもので、警視庁は、バス