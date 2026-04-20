【モデルプレス＝2026/04/20】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が4月19日、自身のInstagramを更新。沖縄でのセパレート水着姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】辻ちゃん18歳長女、スタイル抜群な水着姿◆希空、沖縄でのハイウエスト水着姿披露連日沖縄でのプライベートショットを投稿している希空。「幻の島行ってきた」「ウミガメ会えなかったからまたリベンジしたい；；」とつづり、写真を投稿。青い空を背景