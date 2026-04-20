辻ちゃん長女・希空（のあ）、沖縄での水着ショットに反響「透明感ハンパない」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2026/04/20】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が4月19日、自身のInstagramを更新。沖縄でのセパレート水着姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】辻ちゃん18歳長女、スタイル抜群な水着姿
連日沖縄でのプライベートショットを投稿している希空。「幻の島行ってきた」「ウミガメ会えなかったからまたリベンジしたい；；」とつづり、写真を投稿。青い空を背景にハイウエストタイプのセパレート水着を着用し、澄んだ海に足をつけている様子を公開した。スラリと伸びた脚や引き締まったウエストが際立つ、健康的なショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「透明感ハンパない」「可愛すぎてまぶしい」「水着似合ってる」「楽しそう」「スタイル抜群だね」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん18歳長女、スタイル抜群な水着姿
◆希空、沖縄でのハイウエスト水着姿披露
連日沖縄でのプライベートショットを投稿している希空。「幻の島行ってきた」「ウミガメ会えなかったからまたリベンジしたい；；」とつづり、写真を投稿。青い空を背景にハイウエストタイプのセパレート水着を着用し、澄んだ海に足をつけている様子を公開した。スラリと伸びた脚や引き締まったウエストが際立つ、健康的なショットとなっている。
◆希空の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「透明感ハンパない」「可愛すぎてまぶしい」「水着似合ってる」「楽しそう」「スタイル抜群だね」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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