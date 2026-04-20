今春の選抜高校野球大会に出場した九州国際大付属高（北九州市）の元野球部員が、チームメートから2月に暴行を受け負傷したなどとして、学校側に損害賠償を求めている訴訟に関し、学校側は20日までに、調査の結果「故意に基づく暴行は認定できない」との見解をホームページに掲載した。取材に、外部の弁護士を含めて調査を継続する方針を示した。学校側によると、8日に弁護士らを加えた調査委員会を設置。関係者の聞き取りをし