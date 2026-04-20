20日朝、福山市で60代の女性が心肺停止の状態で病院に搬送されました。 警察は、現場に一緒にいた男性との間に何らかのトラブルがあった可能性もあるとみて、詳しく調べています。 消防によりますと、20日午前7時ごろ、福山市道三町で、近くに住む人から「男性と女性がけがをしている」と通報がありました。 60代の女性は首や顔にけがをしていて、心肺停止の状態で病院に搬送されました。 一緒にいた50代の男性も首にけが