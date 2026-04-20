バーガー・ワン（東京都港区）のハンバーガーショップ「ゼッテリア」が、「アボカドチーズバーガー」を含む新商品3品を4月22日から期間限定で販売します。【ヤバイ！】アボカドえびバーガー、アボカドビーフバーガーもおいしそう！ゼッテリアは、アボカドづくしの味わいを楽しめる「アボカドフェア」を今年も開催。アボカドチーズバーガーは、ビーフ100％のパティに、大きめにダイスカットしたアボカドと、なめらかな食感が特