阪神タイガースは20日、公式Xを更新し、『ポケモン』とコラボレーションしたデザインユニフォームの受注販売を発表した。【写真】ピカチュウ＆エレキッドがデザイン！阪神『ポケモン』ユニフォーム公式Ｘでは「4/17(金)〜19(日)の対中日戦での「ポケモンベースボールフェスタ2026 〜30年の想いをボールに込めて〜」開催に伴い販売し大変好評を頂いておりました「2026ポケモン デザインユニフォーム」を4／20(月)10時より、公式