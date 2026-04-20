阪神タイガース『ポケモン』ユニフォーム好評で受注販売 2種類発表
阪神タイガースは20日、公式Xを更新し、『ポケモン』とコラボレーションしたデザインユニフォームの受注販売を発表した。
【写真】ピカチュウ＆エレキッドがデザイン！阪神『ポケモン』ユニフォーム
公式Ｘでは「4/17(金)〜19(日)の対中日戦での「ポケモンベースボールフェスタ2026 〜30年の想いをボールに込めて〜」開催に伴い販売し大変好評を頂いておりました「2026ポケモン デザインユニフォーム」を4／20(月)10時より、公式オンラインショップT-SHOPにて受注販売させていただきます」と説明。
投稿した写真では、ピカチュウとエレキッドが描かれたユニフォームを見ることができる。
■商品概要
・2026ポケモンデザインユニフォーム 総柄
価格:11,000円(税込)
サイズ:S・M・L・O
・2026ポケモンデザインユニフォーム タイプ柄
価格:11,000円(税込)
サイズ:S・M・L・O
・お届け目安
8月中旬以降順次
【写真】ピカチュウ＆エレキッドがデザイン！阪神『ポケモン』ユニフォーム
公式Ｘでは「4/17(金)〜19(日)の対中日戦での「ポケモンベースボールフェスタ2026 〜30年の想いをボールに込めて〜」開催に伴い販売し大変好評を頂いておりました「2026ポケモン デザインユニフォーム」を4／20(月)10時より、公式オンラインショップT-SHOPにて受注販売させていただきます」と説明。
投稿した写真では、ピカチュウとエレキッドが描かれたユニフォームを見ることができる。
■商品概要
・2026ポケモンデザインユニフォーム 総柄
価格:11,000円(税込)
サイズ:S・M・L・O
・2026ポケモンデザインユニフォーム タイプ柄
価格:11,000円(税込)
サイズ:S・M・L・O
・お届け目安
8月中旬以降順次