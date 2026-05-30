リバプールは30日、アルネ・スロット監督(47)が即時退任することを発表した。次期指揮官の選任プロセスが進行中であることも併せて伝えている。オランダ人のスロット監督は、フェイエノールトの指揮官時代にエールディビジやKNVBカップで優勝を果たし、2024年夏にユルゲン・クロップ前監督の後任としてリバプールの監督に就任。1年目の2024-25シーズンに5年ぶり20回目のプレミアリーグ制覇を成し遂げた。今季はMFフロリアン
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