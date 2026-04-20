◆フェアモント東京の「メロンと日本茶のアフタヌーンティー」はフレンチと和の2種類！大人のための夜のハイティーも用意フェアモント東京の35階ロビーラウンジ「Vue Mer（ビュメール）」に、2026年4月27日（月）より6月30日（火）までの期間限定で、メロンと日本茶のアフタヌーンティーが登場。みずみずしいメロンの甘みと香り高い日本茶が織りなす爽やかなハーモニーを、フレンチと和の2種のアフタヌーンティーで楽しめる。さら