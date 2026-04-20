北朝鮮は金正恩総書記が視察する中、広範囲に攻撃できるクラスター弾頭などの威力を調べるため、ミサイルの試験発射を行ったと明らかにしました。北朝鮮メディアによりますと、試射は金総書記が立ち会いのもと、改良中の戦術弾道ミサイル「火星11型」にクラスター弾頭を搭載して行われました。北朝鮮が19日に、日本海に発射した短距離弾道ミサイルを指すとみられ、136キロ離れた島の標的に命中し、最大で東京ドーム2.7個分余りに相