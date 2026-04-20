記事ポイントAcrobat Studioの基本機能から実践操作までを1時間で学べる無料ウェビナーを5月20日15時から開催PDFスペース活用やGen Presentationによる資料作成効率化など、業務に直結する活用法を紹介オンライン開催、事前登録制で既存ユーザーも新規ユーザーも参加可能AI活用が進む一方で、社外秘データやPDFの取り扱いに不安を感じる企業も増えています。加賀ソルネットは、そうした課題に向けたAcrobat Studioの活用法を学べる