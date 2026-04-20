AI時代の文書活用術！ 加賀ソルネット「Acrobat Studio無料ウェビナー」

記事ポイント Acrobat Studioの基本機能から実践操作までを1時間で学べる無料ウェビナーを5月20日15時から開催PDFスペース活用やGen Presentationによる資料作成効率化など、業務に直結する活用法を紹介オンライン開催、事前登録制で既存ユーザーも新規ユーザーも参加可能 Acrobat Studioの基本機能から実践操作までを1時間で学べる無料ウェビナーを5月20日15時から開催PDFスペース活用やGen Presentationによる資料作成効率化など、業務に直結する活用法を紹介オンライン開催、事前登録制で既存ユーザーも新規ユーザーも参加可能

AI活用が進む一方で、社外秘データやPDFの取り扱いに不安を感じる企業も増えています。

加賀ソルネットは、そうした課題に向けたAcrobat Studioの活用法を学べる無料ウェビナーを2026年5月20日に開催します。

基本機能の紹介に加え、実際の操作デモやプレゼン資料生成機能までを扱う実践型の内容です。

加賀ソルネット「Acrobat Studio無料ウェビナー」





開催日時：2026年5月20日(水)15:00〜16:00開催形式：オンライン参加料：無料参加方法：事前登録制、申込み後に視聴用URLを案内主催：加賀ソルネット株式会社

今回のウェビナーでは、Acrobat Studioの主要機能から基本操作までを体系的に解説します。

操作画面の概要や基本ナビゲーションを押さえたうえで、実際のデモを交えながら日常業務で使える操作方法を紹介。

さらに、PDFスペースの活用方法やGen Presentation機能による資料作成の効率化など、生産性向上につながる具体例も取り上げます。

既存ユーザーだけでなく、これから導入や活用を検討する人も参加できる構成です。

ウェビナー内容

主要機能の紹介Acrobat Studioの始め方操作画面の概要と基本ナビゲーションデモによる実践操作の紹介PDFスペースの活用方法Gen Presentationの活用方法

内容は6つのパートで構成され、基礎から実務活用までを段階的に学べる流れです。

社内文書やPDFの扱いを効率化したい担当者にとって、導入イメージを具体化しやすいプログラムになっています。

講師

講師名：笹木 涼氏所属：デジタルメディア事業統括本部 営業戦略本部 ソリューションセールス製品戦略部役職：Senior Solution Consultant Document Cloud担当領域：AdobeのDocument Cloud関連ソリューション

講師は、AdobeでDocument Cloudを担当する笹木涼氏です。

企業のドキュメント基盤整備やPDF活用の高度化を支援し、AI活用を見据えたデータ整備や業務プロセス改善に取り組んでいます。

基幹系システム基盤、大規模ストレージ、HPC環境の設計や構築にも携わってきた経歴を持ち、インフラから業務活用までを横断する視点が強みです。

主催企業の事業

加賀ソルネット EMカンパニーは、教育機関向けにBYOD支援やApple、アドビ製品の導入提案を行っています。

製品選定からキッティング、納入、サポートまでをワンストップで提供しているのが特徴です。

Adobe Platinum ResellerやAdobe Education Elite Partner、Apple VARとしての実績も持ち、教育分野と法人分野の双方でIT導入を支えています。

AI時代の文書活用や資料作成をどう進めるか悩む企業にとって、実務視点のヒントを得られる1時間になりそうです。

無料で参加できるため、Acrobat Studioの導入前に機能や操作感を確かめたい人にも向いています。

申込みは専用フォームから受け付けています。

Acrobat Studio無料ウェビナーの紹介でした。

よくある質問

Q. ウェビナーはいつ開催されますか？

A. 開催日時は2026年5月20日(水)15時から16時までです。

オンライン形式で実施され、事前登録を済ませると視聴用URLが案内されます。

Q. 参加費はかかりますか？

A. 参加費は無料です。

事前登録制のため、専用申込みページから手続きを行う必要がありますが、費用負担なく参加できます。

Q. どのような内容を学べますか？

A. Acrobat Studioの主要機能、基本操作、画面ナビゲーション、実践デモに加え、PDFスペースやGen Presentationを活用した資料作成の効率化まで学べます。

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