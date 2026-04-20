俳優の内山理名（44）が、我が子と散歩する様子を公開し、話題になっている。【映像】子どもとお散歩する内山理名2021年11月21日に俳優の吉田栄作（57）と結婚し、2025年9月10日に第1子の出産を報告していた内山。これまでInstagramでは、愛妻弁当や「小さい足」とコメントした我が子の写真、家族でピクニックへ行った様子なども披露してきた。子どもとお散歩する姿が話題に2026年4月19日の更新では、「新緑に包まれながら、