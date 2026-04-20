スポニチアネックスは4月16日、「ベンチでの明るい姿が話題開幕ダッシュに成功ヤクルト・池山監督が意識する“見られ方”」との記事を配信した。4月20日現在、セ・リーグの首位はヤクルト。14勝5敗で勝率は何と7割3分7厘。記事は開幕ダッシュに成功した理由として池山隆寛監督の“明るいキャラクター”を指摘。《声をからすほど、声を出して鼓舞。ベンチを飛び出し、最前で選手を迎える姿も印象的だ。ピンチでマウンドに行く