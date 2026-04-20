トランプ米大統領＝18日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】トランプ米大統領は19日に交流サイト（SNS）で、戦闘終結の合意に向けたイランとの再協議について、米側代表団が20日に仲介国パキスタンの首都イスラマバードに到着する予定だと投稿した。米メディアは再協議が21日に実施されると伝えた。一方、国営イラン通信は19日、イランが米国との再協議を拒否すると報道。両国の2週間停戦の期限が残り数