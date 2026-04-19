◆パ・リーグ日本ハム―西武（１９日・エスコンフィールド）日本ハムの水谷瞬外野手（２５）がアクシデントに見舞われた。２―５の７回１死満塁、一塁線に放った強烈な打球を一塁手の平沢が好捕。そのまま本塁へ送球を試みるも打者走者・水谷の肩に直撃し、はね返りが顔面にも当たるアクシデント。結果的に一ゴロとなり１点が入り、なお２死二、三塁となった。水谷は数分間一塁ベース上でうずくまり動けなかった。担架も出さ