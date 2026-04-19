元TOKIOの松岡昌宏（49）が19日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。毎日欠かさず飲んでいるものを明かした。リスナーから「毎日飲んでいるものはありますか？」と質問。松岡は「仕事の時はコーヒーを飲みますね。まあ、1杯か2杯。でも僕ね、本当、水を飲まない人間なんですよ、あんまり。だから“意識してお水を飲んでください”って言われるタイプなんで、意識してお水飲んでいます」と明かした。