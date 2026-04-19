●足を踏み入れた瞬間から言葉にならない熱気と興奮 韓国発のグローバルグループ・BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』の日本公演が4月17日・18日、東京ドームで開催された。2019年7月以来、実に約7年ぶりとなった日本公演は、2日間で約11万人を動員。公演初日の17日には、開場前から会場周辺にはARMYたちがひしめき合い、ドーム内に足を踏み入れた瞬間から、言葉にならないほどの熱気と興奮が押し寄せてき