毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「オクニョ」（主演 ：チン・セヨン 全51話）を放送中！「テレ東プラス」では、4月20日（月）〜4月24日（金）放送、第12話〜第16話のあらすじを紹介する。【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」【4月20日（月）放送 第12話】投獄された朝廷の権力者ユン・ウォニョンを出所させるため、側室のチョン・ナンジョンは驚きの策を着々と進めていた。一方、ユ