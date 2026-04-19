韓国ドラマ「オクニョ」第12話〜第16話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「オクニョ」（主演 ：チン・セヨン 全51話）を放送中！
「テレ東プラス」では、4月20日（月）〜4月24日（金）放送、第12話〜第16話のあらすじを紹介する。
【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」
【4月20日（月）放送 第12話】
投獄された朝廷の権力者ユン・ウォニョンを出所させるため、側室のチョン・ナンジョンは驚きの策を着々と進めていた。
一方、ユン・テウォンが母と慕う女性の体調が悪化。オクニョは女性の食事に毒が盛られているのではないかと疑う。調べた結果、簡単には手に入らない毒薬が使われたことが分かる。
いったい誰が女性を殺そうとしているのか？ オクニョとユン・テウォンは黒幕を探すことに。
【4月21日（火）放送 第13話】
謀反に加担したとして捕らえられてしまったユン・テウォン。オクニョは、謀反騒動はチョン・ナンジョンによるでっちあげだと伝えるため、文定（ムンジョン）大妃（テビ）への謁見を求める。
一方、オクニョは、ユン・ウォニョンの正妻に毒を盛っていた使用人が、男たちに襲撃されるところに出くわす。
【4月22日（水）放送 第14話】
ユン・テウォンが母と慕うユン・ウォニョンの正妻は毒のせいで体がすっかり弱っていた。オクニョが使用人を問い詰めたところ、毒を盛ったのはチョン・ナンジョンの指示だったと証言しようとするが…。
一方、ユン・テウォンは人づてに父ユン・ウォニョンが会いたがっていると知らされる。
【4月23日（木）放送 第15話】
亡くなった恩師パク・テスの孫を捜していたオクニョ。それがソン・ジホンだと分かり、彼にそのことを伝えようとするが…。
凶作の影響で、典獄署（チョノクソ）への米の支給が絶たれる。オクニョはこの危機を乗り越えようと、米を手に入れるための策を考える。
一方、民衆が飢えているのに、チョン・ナンジョンは誕生日に豪勢な祝宴を開く。ある日、役人が典獄署の視察にやってくる。
【4月24日（金）放送 第16話】
囚人たちを飢餓から救うために画策するオクニョ。仲間を秘密の金鉱を知る人物に仕立て、チョン・ナンジョンに近づき、開拓資金として大金をだまし取ろうと動いていた。疑り深いチョン・ナンジョンを信用させるため、オクニョは慎重に進める。
一方、王の明宗（ミョンジョン）は叔父ユン・ウォニョンに誘われ妓楼へ。そこで偶然、オクニョと再会する。
キャスト
オクニョ：チン・セヨン
ユン・テウォン：コ・ス
文定（ムンジョン）大妃（テビ）：キム・ミスク
ユン・ウォニョン：チョン・ジュノ
演出・脚本
【演出】
チェ・ワンギュ
【脚本】
イ・ビョンフン
チェ・ジョンギュ
「テレ東プラス」では、4月20日（月）〜4月24日（金）放送、第12話〜第16話のあらすじを紹介する。
【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」
【4月20日（月）放送 第12話】
投獄された朝廷の権力者ユン・ウォニョンを出所させるため、側室のチョン・ナンジョンは驚きの策を着々と進めていた。
一方、ユン・テウォンが母と慕う女性の体調が悪化。オクニョは女性の食事に毒が盛られているのではないかと疑う。調べた結果、簡単には手に入らない毒薬が使われたことが分かる。
いったい誰が女性を殺そうとしているのか？ オクニョとユン・テウォンは黒幕を探すことに。
【4月21日（火）放送 第13話】
謀反に加担したとして捕らえられてしまったユン・テウォン。オクニョは、謀反騒動はチョン・ナンジョンによるでっちあげだと伝えるため、文定（ムンジョン）大妃（テビ）への謁見を求める。
一方、オクニョは、ユン・ウォニョンの正妻に毒を盛っていた使用人が、男たちに襲撃されるところに出くわす。
【4月22日（水）放送 第14話】
ユン・テウォンが母と慕うユン・ウォニョンの正妻は毒のせいで体がすっかり弱っていた。オクニョが使用人を問い詰めたところ、毒を盛ったのはチョン・ナンジョンの指示だったと証言しようとするが…。
一方、ユン・テウォンは人づてに父ユン・ウォニョンが会いたがっていると知らされる。
【4月23日（木）放送 第15話】
亡くなった恩師パク・テスの孫を捜していたオクニョ。それがソン・ジホンだと分かり、彼にそのことを伝えようとするが…。
凶作の影響で、典獄署（チョノクソ）への米の支給が絶たれる。オクニョはこの危機を乗り越えようと、米を手に入れるための策を考える。
一方、民衆が飢えているのに、チョン・ナンジョンは誕生日に豪勢な祝宴を開く。ある日、役人が典獄署の視察にやってくる。
【4月24日（金）放送 第16話】
囚人たちを飢餓から救うために画策するオクニョ。仲間を秘密の金鉱を知る人物に仕立て、チョン・ナンジョンに近づき、開拓資金として大金をだまし取ろうと動いていた。疑り深いチョン・ナンジョンを信用させるため、オクニョは慎重に進める。
一方、王の明宗（ミョンジョン）は叔父ユン・ウォニョンに誘われ妓楼へ。そこで偶然、オクニョと再会する。
キャスト
オクニョ：チン・セヨン
ユン・テウォン：コ・ス
文定（ムンジョン）大妃（テビ）：キム・ミスク
ユン・ウォニョン：チョン・ジュノ
演出・脚本
【演出】
チェ・ワンギュ
【脚本】
イ・ビョンフン
チェ・ジョンギュ