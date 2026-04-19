All About ニュース編集部は3月30日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「愛犬家・愛猫家の芸能人」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「愛犬家の印象が強い女性芸能人」ランキングを紹介します。【7位までのランキング結果を見る】2位：杉本彩／66票2位に入ったのは、杉本彩さんです。1968年生まれの杉本さんは、現在は俳優や作家、実業家など幅広い分野で活躍。著書には『ペットと向き合う』（廣済堂