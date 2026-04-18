◇セ・リーグ阪神4―3中日（2026年4月18日甲子園）阪神の藤川球児監督(45)は逆転勝ちでカード勝ち越しを決めた中日戦を振り返り「チームの形はしっかりとキープしながら攻撃のチャンスを待つ。それから仕掛けていくということができたかなと思いますね。ナイスゲームですね」と目を細めた。前夜同様に、7回に中日救援陣を攻めて逆転に成功。開幕から中日戦は5連勝とした。試合では3回に中日・福永が佐藤輝の三塁ファー