◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１１節横浜ＦＭ１―２川崎（１８日・日産スタジアム）川崎は前半１５分、ＦＷロマニッチの右足ゴールで先制した。同アディショナルタイムにＭＦ天野に同点弾を献上。ＰＫ戦突入目前の１―１で迎えた後半アディショナルタイム８分、途中出場のＦＷエリソンが左サイド角度のない位置から左足で逆サイドに決勝ゴールを決め、２―１で勝利した。決勝点のＦＷエリソン（中継インタビューで）