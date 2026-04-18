ÊÆ¥Õ¥©¡¼¥É¡¢140ËüÂæ¥ê¥³¡¼¥ë¡¡ÊÑÂ®µ¡¤ËÉÔ¶ñ¹ç¡¢µÞ¸ºÂ®¤Î¶²¤ì
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¤Ï17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼çÎÏ¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖF¡½150¡×Ìó140ËüÂæ¤Î¥ê¥³¡¼¥ë¤òÊÆÆ»Ï©¸òÄÌ°ÂÁ´¶É¡ÊNHTSA¡Ë¤ËÆÏ¤±½Ð¤¿¡£ÊÑÂ®µ¡¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ÇµÞ¸ºÂ®¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉÔ¶ñ¹ç¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬1·ï¡¢Éé½ý¼Ô2¿Í¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤Ï2014Ç¯3·î¤«¤é17Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢F¡½150¤Ï25Ç¯¤ËÌó83ËüÂæÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í½´ü¤»¤Ì¥·¥Õ¥È¥À¥¦¥ó¤¬µ¯¤¡¢Áö¹ÔÃæ¤ËÆÍÁ³ÄãÂ®¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥©¡¼¥É¤ÏÀ©¸æ¥½¥Õ¥È¤Î¹¹¿·¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡£