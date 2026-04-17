面識のある男性に暴行して骨折などのけがをさせた疑いで、南九州市に住む団体職員の男が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは南九州市頴娃町上別府の団体職員の37歳の男です。 南九州警察署によりますと、男は今月14日午前5時すぎ、南九州市内の屋内で面識のある30代の男性を引き倒して胸付近を踏みつけるなどの暴行を加え、全治4週間のけがをさせた疑いがもたれています。 男性は肋骨や首、胸付近を骨折しました。