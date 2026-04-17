a flood of circleが5月6日（水・祝）に開催する＜a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館＞の模様が、動画配信サービスU-NEXTにて独占生配信されることが決定した。本公演は、結成20周年を迎えるバンドにとって記念すべき初の日本武道館でのワンマンライブ。当日会場に足を運べない方も、ぜひU-NEXTの生配信を通じてこの特別な一夜をリアルタイムで見届けてほしい。また、現在U-NEXTではa flood of circleの過去の