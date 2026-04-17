a flood of circle、＜LIVE AT 日本武道館＞をU-NEXTにて独占生配信
a flood of circleが5月6日（水・祝）に開催する＜a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館＞の模様が、動画配信サービスU-NEXTにて独占生配信されることが決定した。
本公演は、結成20周年を迎えるバンドにとって記念すべき初の日本武道館でのワンマンライブ。当日会場に足を運べない方も、ぜひU-NEXTの生配信を通じてこの特別な一夜をリアルタイムで見届けてほしい。また、現在U-NEXTではa flood of circleの過去のライブ映像も多数配信中だ。
さらに、日本武道館公演の開催に合わせて、4月29日（水・祝）から5月7日（木）までの期間、新代田FEVER内のPOOTLEにてPOP UP SHOPを開催することも決定した。
■U-NEXT『a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館』配信情報
【配信詳細】https://t.unext.jp/r/afloodofcircle
ライブ配信：2026年5月6日(水・祝) 16:00〜ライブ終了まで
見逃し配信：配信準備完了次第〜2026年5月20日(水) 23:59まで
【a flood of circle特集はこちら】
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010912
■POP UP SHOP情報
期間：4月29日（水・祝）〜5月7日（木）
場所： POOTLE（新代田FEVER内）
時間：平日 17:00-23:00 / 土日祝 12:00-22:00（初日の開始時間は後日発表）
■＜a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館＞
2026年5月6日(水/祝) 東京・日本武道館
open15:00 / start16:00
▼チケット
チケットぴあ一般発売：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2564183
e+一般発売：https://eplus.jp/sf/detail/0255560001?P6=001&P1=0402&P59=1
ローチケ一般発売：https://l-tike.com/artist/000000000369404/
■＜a flood of circle 20周年記念ツアー 日本武道館への道＞
※終了分割愛
4月24日(金) 広島CLUB QUATTRO
GUEST：My Hair is Bad
4月28日(火) Zepp DiverCity TOKYO
GUEST：[Alexandros]
▼チケット
・チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2563679
・ローチケ：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=329723
・e+(イープラス)：https://eplus.jp/sf/word/0000020992
■無料生配信『a flood of circle 20周年記念ツアー 日本武道館への道』
アーカイブ配信：〜2026年5月5日(金)
視聴：無料
URL：https://youtube.com/live/cmc-cxHtcdk?feature=share
