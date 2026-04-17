こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した輝線星雲「干潟星雲」（Lagoon Nebula、M8）のクローズアップ。いて座の方向、地球から約4000光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した輝線星雲「干潟星雲（M8）」（可視光線データ使用バージョン）（Credit: NASA, ESA, STScI）】輝線星雲とは、若い大質量星から放射された紫外線によって水素ガスが電離し、光を放っている星雲のこと。電離水素領域（HII領域）とも呼ば