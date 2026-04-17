Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品から『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』の第30巻を含めた、計12タイトルの紙書籍を2026年4月17日(金)に小学館から、4月30日(木)に自社出版企画「サイコミ パブリッシング」としてCygamesから、それぞれ発売する。『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』は、「川島・山内のマンガ沼」(読売テレビ)や「アメトーーク！」(テレビ朝日)でもおすすめ作品として紹介された、