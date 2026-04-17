まばゆいばかりの陽光が降りそそぐ4月12日、イベント＜KOJI Memorial & Birthday Live 2026 -Eternal Blue-＞が東京・豊洲PITにて開催された。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。2022年4月に食道がんのため逝去したギタリストKOJIの誕生日であるこの日、彼が所属したバンドLa’cryma Christi、ALvino、ALICE IN MENSWEARと、ゆかりあるプレイヤーが一同に集結。メモリアル(追悼)であり生誕祭でもあるという賑やかな