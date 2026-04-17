©キネマシトラス／「さよならララ」製作委員会7月から放送されるオリジナルTVアニメ『さよならララ』のオープニングテーマを、いきものがかりが担当することが決定した。楽曲のタイトルは「さよならララ」。詞曲を水野良樹が、編曲を亀田誠治が手掛け、爽やかなミディアムナンバーに仕上がった。オリジナルTVアニメ『さよならララ』は映像制作会社・キネマシトラスの設立15周年作品として、2026年7月より放送がスタートする