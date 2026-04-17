バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI（通称：バンもん！）が、怒髪天の人気曲「オトナノススメ」をカバーし、4月29日に配信リリースすることが決定した。「オトナノススメ」は、怒髪天が2009年に発表したシングル曲。長年多くのファンに愛され続けており、今年4月3日には宮藤官九郎監督による『オトナノススメ〜還暦上等！〜』のMVが公開されたほか、同じく4月に公開されたドンデコルテの渡辺銀次が出演する日本マクドナルドのウェ