4月15日(水)に放送した『ジャパンオカルトアーカイブ〜マジやば不思議話〜』（毎週水曜深夜3時20分／MC：モグライダー・芝大輔、コヤッキー）。【動画】「映像に残った亡くなる瞬間」ペットカメラが捉えた戦慄の「お迎え」映像！幽霊が死者を連れに来た？今回、スタジオでマジやば話を披露したのは、MCのモグライダー芝大輔。彼が披露したのは、同級生の父親の友人・Aさん(60代)が体験した「世にも奇妙な怪奇現象」にまつわる戦慄