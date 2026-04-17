【映像に残った亡くなる瞬間】ペットカメラが捉えた戦慄の「お迎え」映像！幽霊が死者を連れに来た？
4月15日(水)に放送した『ジャパンオカルトアーカイブ〜マジやば不思議話〜』（毎週水曜深夜3時20分／MC：モグライダー・芝大輔、コヤッキー）。
【動画】「映像に残った亡くなる瞬間」ペットカメラが捉えた戦慄の「お迎え」映像！幽霊が死者を連れに来た？
今回、スタジオでマジやば話を披露したのは、MCのモグライダー芝大輔。
彼が披露したのは、同級生の父親の友人・Aさん(60代)が体験した「世にも奇妙な怪奇現象」にまつわる戦慄のエピソードだ。
Aさんの友人であるBさんは、両親を早くに亡くし、唯一の身内だった姉も亡くしたことから、天涯孤独になっていた。
これを見かねたAさんは、独身で家が広いこともあり「うちに住め」とBさんを家に招き入れ、何年か同居していたという。
そんな中、Aさんが年末に体調を崩して入院することに。その際、 Aさんは、Bさんに「飼っている猫の世話をしてほしい」と頼んでいた。
しかし、Bさんがちゃんと猫の世話をしているか気になったAさんは、スマホで自宅のペットカメラを起動。 そこには、猫とテレビを見ているBさんが映っていたが、突然Bさんが頭を押さえて「あーっ！」と苦しみ始め、そのままバタンと倒れてしまったという。
焦ったAさんは、病院に夜中の外出を制止されたものの、何とか抜け出して帰宅。
当然鍵は閉まっており、ピンポンしても反応がないため、裏に回り窓ガラスを割って侵入したが、Bさんはすでに亡くなっていた――。
Aさんは窓ガラスを割って侵入したため、駆けつけた警察に「俺、一緒に住んでいるんです！」と訴えるも、めちゃくちゃ疑われたそう。
そこでAさんは、「ペットカメラの動画があるから見てくれ！」と訴え、警察と動画を検証することに。
その動画にはBさんが倒れる瞬間の映像がしっかりと記録されていたが、なぜか猫が倒れているBさんの方を見ずに、「上の方」を見つめる様子が映っていた。
そして猫が見つめる先には……なんと、立っている「女の人」がはっきりと映り込んでいたという。
※イメージ
Aさんは、その女の人は亡くなったBさんの姉であり、「Bさんを連れに来たのではないか」と推測。さらに恐ろしいのは、映っていたのが「Bさんの姉だけではなかった」という事実だ――。
その動画のスクリーンショットを見ると……そこには“とんでもないもの”が映り込んでいた！
果たして、カメラに映った恐ろしい幽霊とは？ 詳しい内容はTVerで配信中！
【動画】「映像に残った亡くなる瞬間」ペットカメラが捉えた戦慄の「お迎え」映像！幽霊が死者を連れに来た？
今回、スタジオでマジやば話を披露したのは、MCのモグライダー芝大輔。
彼が披露したのは、同級生の父親の友人・Aさん(60代)が体験した「世にも奇妙な怪奇現象」にまつわる戦慄のエピソードだ。
“予期せぬ最期”を映したペットカメラ
これを見かねたAさんは、独身で家が広いこともあり「うちに住め」とBさんを家に招き入れ、何年か同居していたという。
そんな中、Aさんが年末に体調を崩して入院することに。その際、 Aさんは、Bさんに「飼っている猫の世話をしてほしい」と頼んでいた。
しかし、Bさんがちゃんと猫の世話をしているか気になったAさんは、スマホで自宅のペットカメラを起動。 そこには、猫とテレビを見ているBさんが映っていたが、突然Bさんが頭を押さえて「あーっ！」と苦しみ始め、そのままバタンと倒れてしまったという。
焦ったAさんは、病院に夜中の外出を制止されたものの、何とか抜け出して帰宅。
当然鍵は閉まっており、ピンポンしても反応がないため、裏に回り窓ガラスを割って侵入したが、Bさんはすでに亡くなっていた――。
猫が見つめる先に映っていたモノ…
Aさんは窓ガラスを割って侵入したため、駆けつけた警察に「俺、一緒に住んでいるんです！」と訴えるも、めちゃくちゃ疑われたそう。
そこでAさんは、「ペットカメラの動画があるから見てくれ！」と訴え、警察と動画を検証することに。
その動画にはBさんが倒れる瞬間の映像がしっかりと記録されていたが、なぜか猫が倒れているBさんの方を見ずに、「上の方」を見つめる様子が映っていた。
そして猫が見つめる先には……なんと、立っている「女の人」がはっきりと映り込んでいたという。
※イメージ
Aさんは、その女の人は亡くなったBさんの姉であり、「Bさんを連れに来たのではないか」と推測。さらに恐ろしいのは、映っていたのが「Bさんの姉だけではなかった」という事実だ――。
その動画のスクリーンショットを見ると……そこには“とんでもないもの”が映り込んでいた！
果たして、カメラに映った恐ろしい幽霊とは？ 詳しい内容はTVerで配信中！