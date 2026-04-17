【第64回 静岡ホビーショー】 開催期間：5月13日～5月17日 タミヤは、5月13日から開催される「第64回 静岡ホビーショー」の新製品リストを公開した。 今年で第64回目となる日本最大級の模型展示会「静岡ホビーショー」。今回、会場で発表されるタミヤの新製品リストが公開され、RCモデルには「1/10RC ポルシェ934（1976）50周年記念」、スケӦ