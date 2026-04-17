クロスフォーが続伸している。この日、ジュエリーブランド「ＶＡＲＩＥＬＬＥ（ヴァリエル）」で、メディア関係者及びスタイリスト向けのジュエリー貸出サービス「ＭＥＤＩＡ＆ＳＴＹＬＩＳＴＬＥＡＳＥ」を開始したと発表した。撮影・スタイリング・メディア掲載などの用途に応じて、ＶＡＲＩＥＬＬＥのジュエリーを貸し出すもので、認知度向上が期待されている。 出所：MINKABU PRESS