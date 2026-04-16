フランス代表のディディエ・デシャン監督は、リバプールの同代表FWウーゴ・エキティケが重傷により今夏の北中米ワールドカップを欠場することを明らかにした。フランスサッカー連盟(FFF)の公式SNSが伝えている。エキティケは14日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦・パリSG戦で負傷。試合中にアキレス腱の重傷とみられる怪我を負っていた。フランス代表の公式Xを通じてコメントしたデシャン監督は、「ウーゴは