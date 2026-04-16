日本サッカー協会は１６日、元日本代表ＭＦの中村俊輔氏（４７）が日本代表コーチに就任すると発表した。６〜７月に米国などで行われるワールドカップ（Ｗ杯）にも同行する。中村氏は日本協会を通じ、「選手たちと志を同じにし、チームが掲げる目標の達成に貢献できるよう努める」とコメントした。中村氏は昨年末に横浜Ｃのコーチを退任。その後、森保監督の要望で交渉を重ねてきたという。山本昌邦技術委員長は「Ｗ杯で勝つ確